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Тренер Шотландии: «Сборная Украины – сложнейший для нас жребий»
Стив Кларк – о жеребьевке стыковых матчей отбора ЧМ-2022
26 ноября 20:45
Фото: BBC
Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал BBC жеребьевку стыковых матчей отбора на ЧМ-2022, где команда сыграет против сборной Украины.
«Сборная Украины - сложнейший для нас жребий. А далее могут попасться Уэльс или Австрия, которых мы хорошо знаем. Зимой нам будет, что обдумать перед полуфиналом. Надеемся, в марте нам предстоит провести две хорошие игры. На Евро-2022 мы показали, что способны выдерживать давление матчей подобного уровня».
Нужно доказать это в марте еще раз. Игрокам необходимо концентрироваться на своей форме и выйти на пик весной».
Для Украины матч пройдет на выезде.
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