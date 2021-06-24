Тренер Швеции: «Мои игроки – настоящие воины, они просто фантастические»

Янне Андерсон / Фото: UEFA

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон в комментарии UEFA высказался о выходе в плей-офф Евро-2020.



Мои игроки – настоящие воины, они просто фантастические. Они жертвуют собой друг для друга, и вся команда заслуживает похвалы.

Думаю, соперники считают нас трудной командой. Так и должно быть. Польша – великая футбольная нация, и у них есть игрок мирового класса (Левандовски), который не раз демонстрировал свой талант. Я очень рад, что нам удалось справиться с этой ситуацией и выиграть матч.

В целом мы хорошо оборонялись. Первый гол Польши был фантастическим достижением индивидуального мастерства. Он [Левандовски] искусный игрок. Вероятно, лучший нападающий в мире прямо сейчас, и он забил дважды. Мы немного разочарованы этим, но нам удалось забить три.

Во втором тайме мы слишком глубоко защищались. Придется еще раз посмотреть эту игру, проанализировать ее и посмотреть, что мы можем сделать лучше. В целом не могу сказать, что я недоволен, но есть вещи, которые мы можем улучшить».