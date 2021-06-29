Тренер Швеции: «Не думаю, что получить Украину – это выиграть лотерею»

Шведы всерьез готовятся к матчу

Янне Андерссон / фото - Eurosport

Сборная Швеции уверенно провела групповой этап, набрав 7 очков и выйдя в плей-офф с 1 места. Шведы даже помогли сборной Украине выйти в 1/8, и сегодня сразятся с украинцами за место в четвертьфинале.

Главный тренер соперника сборной Украины Янне Андерссон рассказал, как команда готовится к противостоянию. Слова наставника цитирует TUTTOmercatoWEB.

«Мы вернемся на поле через 6 дней после последнего матча. Думаю, все будут свежими».

Вы выиграли группу, а Украина стала худшей среди 3-х мест. Будет ли недооценка соперника?

«Должен признаться, я не очень хорошо это знаю. Мы говорим о великой стране с 50 миллионами жителей. Не думаю, что мы выиграли лотерею. Мы работали над их игрой на вчерашней тренировке».

Какие новости по состоянию команды?

«Нет недоступных игроков. Мы будем тренироваться и увидим, какой будет команда. Многие любят говорить, как команда завершает встречу, я же думаю, как она ее проводит. Я работаю с квалифицированными футболистами, но иногда они устают и нуждаются в замене. У нас есть глубина и нам нужны новые силы».

Этот чемпионат Европы уже подарил несколько ярких команд-андердогов, который выбивали фаворитов: чехи шокировали голландцев, а сборная Швейцарии в триллерном матче выбила действующих чемпионов мира из Евро. Так что, несмотря на то, что Швецию считают фаворитом противостояния, у подопечных Андрея Шевченко есть все шансы попасть в 1/4 Евро-2020.

Матч между Швецией и Украиной пройдет сегодня, на стадионе «Хэмпден Парк».

Видео трансляция матча Швеция – Украина. Начало – в 22:00.

Онлайн трансляция матча Швеция – Украина.

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