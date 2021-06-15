Энрике: «Швеция отсиживалась в обороне, но могла и выиграть»
Тренер Швеции: «По-другому играть нельзя, если хотим набирать очки с такой командой»
Андерссон объяснил, почему на Испанию была избрана максимально оборонительная тактика
Ян Андерссон / Фото - Getty Images
Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон высказался по поводу ничьей в стартовом матче на Евро-2020 против Испании (0:0). Слова специалиста приводит официальный сайт UEFA.
Мы создали какие-то моменты, как и они, так что в целом результатом я не разочарован. Если мы хотим набирать очки в матче с такой командой, то по-другому играть нельзя.
Ребята выложились по максимуму, стремясь воплотить в жизнь наш план на игру. Вы очень наивны, если думаете, что можно приехать в Испанию, где на улице +32 °С, и так просто обыграть такую мастеровитую команду.
Ранее наставник сборной Испании Луис Энрике отметил, что Швеция могла победить в матче.
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