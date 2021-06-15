Тренер Швеции: «По-другому играть нельзя, если хотим набирать очки с такой командой»

Ян Андерссон / Фото - Getty Images

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон высказался по поводу ничьей в стартовом матче на Евро-2020 против Испании (0:0). Слова специалиста приводит официальный сайт UEFA.

Ребята выложились по максимуму, стремясь воплотить в жизнь наш план на игру. Вы очень наивны, если думаете, что можно приехать в Испанию, где на улице +32 °С, и так просто обыграть такую мастеровитую команду.