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Тренер Швеции: «Во втором тайме мы сразу задали высокий темп»

Андерссон – о победе команды над Швецией
Футбол Евро-2020
18 июня 22:50
Тренер Швеции: «Во втором тайме мы сразу задали высокий темп»
Фото: AP News

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал сайту UEFA победу команды над Словакией (1:0) в матче Евро-2020.

«В первом тайме мы сыграли не так, как хотели. Словацкие игроки очень хорошо перемещались и не давали нам ничего сделать. Во втором тайме мы сразу задали высокий темп. Бывает, что соперник упорно сопротивляется, но очень хорошо, что нам удалось взять игру под контроль».

Швеция имеет четыре очка после двух туров.

Свой матч днем позже сыграют Испания и Польша.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Швеции (футбол) сборная Словакии (футбол)

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