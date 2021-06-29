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Тренер Швейцарии: «Горжусь достижением с Францией. Мы можем повторить это»

Петкович готов снова сотворить сенсацию в четвертьфинале
Футбол Евро-2020
11:57
Тренер Швейцарии: «Горжусь достижением с Францией. Мы можем повторить это»
Владимир Петкович / Фото - Getty Images

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился эмоциями после победы в серии пенальти матча 1/8 финала Евро-2020 против Франции (3:3, 5:4 – пен.). Слова специалиста передает Blick.

Это был эмоциональный матч. Возможно даже, чересчур эмоциональный. Я очень горжусь этим достижением. Сейчас мы отпразднуем, даже если у нас мало времени. Уверен, что мы можем повторить это.

Мы реагировали на каждую критику и неудачу. А теперь попытаемся об этом забить. С завтрашнего дня мы сосредоточимся на четвертьфинале.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе обратился к фанатам после решающего промаха и вылета своей команды.

Сергей Стаднюк
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Теги

Франция – Швейцария сборная Швейцарии (футбол) сборная Франции (футбол)

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