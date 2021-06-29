«Мы заткнули рты критикам», – капитан Швейцарии – о сенсационной победе
Тренер Швейцарии: «Горжусь достижением с Францией. Мы можем повторить это»
Петкович готов снова сотворить сенсацию в четвертьфинале
Владимир Петкович / Фото - Getty Images
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился эмоциями после победы в серии пенальти матча 1/8 финала Евро-2020 против Франции (3:3, 5:4 – пен.). Слова специалиста передает Blick.
Это был эмоциональный матч. Возможно даже, чересчур эмоциональный. Я очень горжусь этим достижением. Сейчас мы отпразднуем, даже если у нас мало времени. Уверен, что мы можем повторить это.
Мы реагировали на каждую критику и неудачу. А теперь попытаемся об этом забить. С завтрашнего дня мы сосредоточимся на четвертьфинале.
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе обратился к фанатам после решающего промаха и вылета своей команды.
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