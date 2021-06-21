Тренер Швейцарии: «Немного расстроены третьим местом в группе. Остается только ждать»

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Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился мнением сайту UEFA о победе над Турцией (3:1) на Евро-2020.

Конечно, мы немного расстроены третьим местом в группе, но мы знали, что нам нужно делать, и успешно сделали это. Теперь остается только ждать.

Думаю, команда показала, на что способна. Мы создали много моментов. Могли бы немного лучше отработать в защите, когда Турция забила гол, но я доволен игроками».