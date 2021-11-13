Тренер Швейцарии отметил, что команда должна выполнить задачу, с которой не справилась Украина

Мурат Якин / Фото - SFV

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался по поводу ничьей в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Италии (1:1). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

Теперь нам нужно забивать много мячей Болгарии, потому что мы должны компенсировать разницу голов. Сегодня мы добились хорошего результата, но следующий матч будет совершенно другим.

Мы знаем, что для Италии в Северной Ирландии это будет сложно, но мы должны думать о себе. У нас есть две гола, чтобы восстановить разницу мячей: это непросто, Болгария доставит нам неприятности, но сейчас давайте наслаждаться моментом.

В первом тайме нам удалось идти в том направлении, в котором мы планировали. Команда, помимо прочего, преуспевает в динамике и взаимопомощи. Мы, наверное, немного удивили Италию. В целом мы были хорошо организованы.

Команда знает, что нам предстоит еще один матч, даже если сегодня мы вложили много энергии и эмоций. В понедельник мы будем играть перед нашими болельщиками, билеты на стадион будут распроданы, и мы должны немедленно выйти вперед.