Тренер Швейцарии отметил, что команда должна выполнить задачу, с которой не справилась Украина
Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался по поводу ничьей в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Италии (1:1). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.
Одно очко здесь, в Риме, позволяет нам быть довольными. Мы играли хорошо, держали соперника и хорошо защищались. Когда играете против команд такого уровня, должны отдавать всех себя на поле. Нам удалось вырваться вперед, и этот гол нам очень помог.
Теперь нам нужно забивать много мячей Болгарии, потому что мы должны компенсировать разницу голов. Сегодня мы добились хорошего результата, но следующий матч будет совершенно другим.
Мы знаем, что для Италии в Северной Ирландии это будет сложно, но мы должны думать о себе. У нас есть две гола, чтобы восстановить разницу мячей: это непросто, Болгария доставит нам неприятности, но сейчас давайте наслаждаться моментом.
В первом тайме нам удалось идти в том направлении, в котором мы планировали. Команда, помимо прочего, преуспевает в динамике и взаимопомощи. Мы, наверное, немного удивили Италию. В целом мы были хорошо организованы.
Команда знает, что нам предстоит еще один матч, даже если сегодня мы вложили много энергии и эмоций. В понедельник мы будем играть перед нашими болельщиками, билеты на стадион будут распроданы, и мы должны немедленно выйти вперед.
Напомним, сборная Украины не сумела забить Болгарии больше одного мяча, несмотря на 36 ударов.
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