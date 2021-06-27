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Тренер Швейцарии: «В плей-офф нужно смотреть только вперед»

Команда сыграет против Франции
Футбол Евро-2020
23:30
Тренер Швейцарии: «В плей-офф нужно смотреть только вперед»
Фото: SFV

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился ожиданиями сайту UEFA от матча против Франции в 1/8 финала Евро-2020.

«У Франции хватает хороших футболистов, несмотря на травмы. Нам нужно сосредоточиться на нашей системе игры. При всем уважении к соперникам, мы постараемся пройти дальше. На таком этапе надо смотреть только вперед.

За последние годы мы хорошо проявили себя в матчах с сильными командами. Надо отталкиваться от своих достоинств. Если в матче с такой командой, как Франция, обе стороны сыграют на 100% своих способностей, нам этого не хватит. Нам нужно, чтобы Франция показала 80%, а мы этим воспользовались».

Игра состоится уже 28 июня.

Онлайн трансляция Франция – Швейцария.

Видео трансляция Франция – Швейцария.

Андрей Усмонов
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