Тренер Швейцарии: «В плей-офф нужно смотреть только вперед»

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Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился ожиданиями сайту UEFA от матча против Франции в 1/8 финала Евро-2020.

За последние годы мы хорошо проявили себя в матчах с сильными командами. Надо отталкиваться от своих достоинств. Если в матче с такой командой, как Франция, обе стороны сыграют на 100% своих способностей, нам этого не хватит. Нам нужно, чтобы Франция показала 80%, а мы этим воспользовались».