Матч Франция – Швейцария обслужат аргентинские арбитры
Тренер Швейцарии: «В плей-офф нужно смотреть только вперед»
Команда сыграет против Франции
Фото: SFV
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился ожиданиями сайту UEFA от матча против Франции в 1/8 финала Евро-2020.
«У Франции хватает хороших футболистов, несмотря на травмы. Нам нужно сосредоточиться на нашей системе игры. При всем уважении к соперникам, мы постараемся пройти дальше. На таком этапе надо смотреть только вперед.
За последние годы мы хорошо проявили себя в матчах с сильными командами. Надо отталкиваться от своих достоинств. Если в матче с такой командой, как Франция, обе стороны сыграют на 100% своих способностей, нам этого не хватит. Нам нужно, чтобы Франция показала 80%, а мы этим воспользовались».
Игра состоится уже 28 июня.
Онлайн трансляция Франция – Швейцария.
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