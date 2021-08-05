Тренер «Славии»: «Автогол Качарабы – случайность»

Украинец открыл счетом голом в свои ворота

Тарас Качараба / фото - Profmedia

Главный тренер пражской «Славии» Индржих Трпишовски прокомментировал досадное поражение в квалификационном матче ЛЧ против «Ференцвароша» (2:0). Слова специалиста приводит официальный сайт клуба.

«Досадная случайность. Тарас дотянулся к мячу в последний момент, поэтому отдал передачу в сторону ворот. Дальше он уже не мог на это повлиять. Мяч ударился об газон перед Коларжем и залетел в ворота. В футболе уже случалось нечто подобное с Полом Робинсоном в матче сборной Англии. Стечение обстоятельств».

Качараба стал не единственным украинцем, забившим в тот вечер. Хавбек «Ференвароша» Иван Харатин закончил дело своего соотечественника и с пенальти удвоил счет в матче.

Напомним, сегодня, 5 августа, еврокубки для украинцев продолжаются. «Колос» сыграет матч квалификации ЛЧ с карагандинским «Шахтером».