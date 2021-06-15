Левандовски не смог. Словакия в большинстве обыграла Польшу
Тренер Словакии: «Нам удалось выключить Левандовски»
Команда обыграла Польшу
Фото: UEFA
Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович остался доволен победой команды над Польшей (2:1) в матче Евро-2020. Слова тренера приводит сайт UEFA.
«Мы ожидали подобную игру. Нам удалось выключить Роберта Левандовски. Первый тайм был изумительным. Мы немного проспали начало второй половины, но смогли забить снова и выстоять на последних минутах, - заявил Таркович на пресс-конференции.
Милан Шкриньяр выдал очень сильную игру. Мы готовились закрыть Левандовски, и отличные новости для нас, что это удалось. Мы тщательно разобрали действия поляков. Соперник чаще играет левым флангом, но Лукашу Гараслину удалось нейтрализовать угрозы».
В другом матче группы Испания не смогла обыграть Швецию (0:0).
Словакия лидирует в группе E.
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