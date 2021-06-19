В сборной Словакии обнаружили два случая коронавируса на Евро-2020
Тренер Словакии: «Покажем ту же самоотдачу в игре с Испанией, и, может, случатся чудеса»
Штефан Таркович – о поражении от Швеции
Штефан Таркович / Фото - supersportГлавный тренер сборной Словакии Штефан Таркович поделился эмоциями после поражения в матче 2-го тура группового раунда Евро-2020 со Швецией (0:1).
Цитирует Тарковича официальный сайт UEFA.
«Во втором тайме мы стали свидетелями сильных качеств шведских футболистов. Они создавали моменты, а нас несколько раз спас вратарь, но, к несчастью, был еще и пенальти. Мы изменили схему на 4-1-4-1, старались что-то сделать, но было слишком мало времени. Нам удалось победить очень сильную Польшу, мы были близки к ничьей со шведами. Я этому рад. Я оптимист. Мы приехали сюда провести три матча и будем готовиться к играм со всей ответственностью. Покажем ту же самоотдачу в игре с Испанией, и, может, в ней случатся маленькие чудеса».
Напомним, в первом матче группы E Словакия обыграла Польшу (2:1).
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