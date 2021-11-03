Тренер софийского ЦСКА назвал цель команды в матче с «Зарей»

Стойчо Младенов / Фото - ФК Заря

Главный тренер софийского ЦСКА Стойчо Младенов поделился мыслями в преддверии матча группового этапа Лиги конференций против «Зари». Слова специалиста передает пресс-служба луганчан.

Первые 45 минут в Софии были очень тяжелыми. Наша цель – не затягивать игру, а продемонстрировать успешный финальный результат. Мы нацелены на победу.

Задача в каждом матче – выиграть и получить удовольствие от игры. Неважно, где мы играем. В Болгарии или в другой стране мы всегда нацелены на победу.