Легионер «Зари» приступил к тренировкам перед матчем с ЦСКА
Тренер софийского ЦСКА назвал цель команды в матче с «Зарей»
Младенов рассказал, что помешало его подопечным уйти от поражения в прошлой встрече
3 ноября 22:13
Стойчо Младенов / Фото - ФК Заря
Главный тренер софийского ЦСКА Стойчо Младенов поделился мыслями в преддверии матча группового этапа Лиги конференций против «Зари». Слова специалиста передает пресс-служба луганчан.
Мы хотим показать хорошую игру для зрителей и сами хотим быть удовлетворены результатом. У нас есть усталость после прошлого матча, но есть и силы для следующего поединка. Мы настроены на максимально положительный для нас результат.
Первые 45 минут в Софии были очень тяжелыми. Наша цель – не затягивать игру, а продемонстрировать успешный финальный результат. Мы нацелены на победу.
Задача в каждом матче – выиграть и получить удовольствие от игры. Неважно, где мы играем. В Болгарии или в другой стране мы всегда нацелены на победу.
За игрой Лиги конференций можно будет следить 4 ноября на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Заря» – ЦСКА София. Начало – в 19:45.
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