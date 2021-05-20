Тренер соперника сборной Украины на Евро-2020 вызвал 26 игроков

Северная Македония будет противостоять «сине-желтым» на групповом этапе

Игор Ангеловски / Фото - Федерация футбола Северной Македонии

Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловски вызвал на сбор 26 футболистов. Об этом сообщает пресс-служба футбольной федерации страны.

Отметим, что команда попала в группу С на Евро-2020. Там она сыграет против Украины, Нидерландов и Австрии.

Вратари: Столе Димитриевски («Райо Вальекано», Испания), Дамиан Шишковски («Докса», Кипр), Ристо Янков («Работнички»).

Защитники: Стефан Ристовськи («Динамо» З, Хорватия), Висар Муслиму («Фехервар», Венгрия), Егзон Бейтулай («Шкендия»), Кире Ристевски («Уйпешт», Венгрия), Дарко Велковски («Риека», Хорватия), Езджан Алиоски («Лидс», Англия), Джеко Зайков («Шарлеруа», Бельгия).

Полузащитники: Энис Барди («Леванте», Испания), Ариан Адеми («Динамо» З, Хорватия), Бобан Николов («Лечче», Италия), Стефан Спировски (АЕК Ларнака, Кипр), Элиф Эльмас («Наполи», Италия ), Тихомир Костадинов («Ружомберок», Словакия), Даниэль Аврамовски («Кайсериспор», Турция), Марджан Радески («Академия Пандева»), Ферхан Хасани («Партизане», Албания), Дарко Чурлинов («Штутгарт», Германия) .

Нападающие: Горан Пандев («Дженоа», Италия), Иван Тричковський (АЕК Ларнака, Кипр), Милан Ристовськи («Спартак» Трнава, Словакия), Александр Трайковски («Мальорка», Испания), Крсте Велкоски («Сараево», Босния и Герцеговина), Влатко Стояновски («Шамбли», Франция).

Недавно Северная Македония победила Германию в отборе на чемпионат мира-2022 (2:1).