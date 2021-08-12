Тренер «Специи»: «Коваленко готов играть»

Мотта рассчитывает на украинца

Фото: Spezia

Главный тренер «Специи» Тиаго Мотта рассказал TUTTOmercatoWEB о кондициях и форме полузащитника Виктора Коваленко.

«Коваленко готов играть, как и остальные. Завтра мы решим, начнет ли он в старте.

Среди игроков, что я видел, есть те, кто прибыл и с которыми я не работал – я смотрел видео с ними и их матчи, поэтому нормально, что я немного удивлен.

Думал, что некоторые будут играть в другой футбол – я приметил несколько таких, с которыми представлял себе определенные трудности, но они меня приятно удивили.

Это нормально, потому что смотреть видео – это не видеть игрока каждый день. Я счастлив тому, что у нас есть».

«Специя» 13 августа сыграет с «Порденоне» в матче 1 раунда Кубка Италии.

Коваленко арендован «Специей» у «Аталанты» на сезон.