Тренер «Специи»: «Коваленко готов играть»
Главный тренер «Специи» Тиаго Мотта рассказал TUTTOmercatoWEB о кондициях и форме полузащитника Виктора Коваленко.
«Коваленко готов играть, как и остальные. Завтра мы решим, начнет ли он в старте.
Среди игроков, что я видел, есть те, кто прибыл и с которыми я не работал – я смотрел видео с ними и их матчи, поэтому нормально, что я немного удивлен.
Думал, что некоторые будут играть в другой футбол – я приметил несколько таких, с которыми представлял себе определенные трудности, но они меня приятно удивили.
Это нормально, потому что смотреть видео – это не видеть игрока каждый день. Я счастлив тому, что у нас есть».
«Специя» 13 августа сыграет с «Порденоне» в матче 1 раунда Кубка Италии.
Коваленко арендован «Специей» у «Аталанты» на сезон.
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