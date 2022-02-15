Пепе может получить двухгодичную дисквалификацию за удар директора «Спортинга»
Тренер «Спортинга»: «Несмотря на игру с «Ман Сити» мы верим в выход в четвертьфинал»
Игра начнется в 22:00
09:25
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморин поделился ожиданиями UEFA от игры с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Гвардиола — лучший тренер в современном футболе, а «Манчестер Сити» добился наибольшего прогресса в техническом и тактическом плане из всех команд. Мы словно в начальной школе, а Гвардиола уже получает высшее образование. Пеп — образец для всех коллег.
Мы можем и изменить тактику. Многие ребята могут сыграть на разных позициях. Изучая манеру игры «Сити», мы поняли, что не сможем закрыть все свободное пространство — слишком быстро и много двигается наш соперник. Так что будем пытаться играть в свой футбол. Своему стилю изменять точно не станем.
Мне очень нравятся мои футболисты, но я остаюсь реалистом. Я верю, что шанс на выход в четвертьфинал у нас есть. Мы должны в это верить. Моя команда меня не раз удивляла, она совершила немало сюрпризов. Так что я верю, что все возможно».
Начало матча – в 22:00.
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