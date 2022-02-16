Тренер «Спортинга» – о 0:5 с «Ман Сити»: «У нас есть еще одна игра. Это еще не конец»

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Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим поделился мнением с официальным сайтом UEFA о поражении от «Манчестер Сити» (0:5) в матче Лиги чемпионов.

Я хотел бы поблагодарить своих игроков — они отдали все, что у них было. Должен сказать, что я очень горжусь своими игроками и нашими болельщиками, потому что тому, что произошло в конце, не так много объяснений. Но мы должны понимать, против кого мы играли. Нам нужно время. Мы сделали большой шаг по сравнению с прошлым годом. У нас есть еще одна игра, чтобы расти. Это еще не конец».