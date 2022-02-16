Гвардиола – о 5:0 со «Спортингом»: «Некоторые футболисты сыграли хуже, чем обычно»
Тренер «Спортинга» – о 0:5 с «Ман Сити»: «У нас есть еще одна игра. Это еще не конец»
Аморим доволен своей командой
10:10
Фото: record.pt
Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим поделился мнением с официальным сайтом UEFA о поражении от «Манчестер Сити» (0:5) в матче Лиги чемпионов.
«Мы быстро начали пропускать голы, но начало встречи было неплохим. «Манчестер Сити» один раз дошел до наших ворот и тут же забил, а затем и второй, но я не чувствовал отчаяния, которое было в матче с «Аяксом», а команда стала более зрелая. Нам нужно было идти за результатом, но мы не могли сделать то, что сделали с «Аяксом». Мы играли против очень опытной команды, которая выиграла с большой разницей в счете.
Я хотел бы поблагодарить своих игроков — они отдали все, что у них было. Должен сказать, что я очень горжусь своими игроками и нашими болельщиками, потому что тому, что произошло в конце, не так много объяснений. Но мы должны понимать, против кого мы играли. Нам нужно время. Мы сделали большой шаг по сравнению с прошлым годом. У нас есть еще одна игра, чтобы расти. Это еще не конец».
В другом матче «Реал» проиграл на выезде ПСЖ (0:1).
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