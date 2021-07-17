Защитник «Севильи» отказался от перехода в «Тоттенхэм»
Тренер «Тоттенхэма»: «Кейн – наш игрок, и точка. Нет необходимости говорить о чем-то другом»
Клуб не отпустит форварда
08:50
Фото: AFP
Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту уверен, что форвард Харри Кейн останется в команде. Слова наставника приводит Sky Sports.
Ожидаете ли вы, что Кейн будет в «Тоттенхэме» в начале сезона?
«У меня нет никаких сомнений. Я хочу, чтобы Харри хорошо восстановился и отдохнул.
Когда он приедет, то почувствует, что должен взять обязательство стать лучше. Мы амбициозны, мы хотим преуспеть и рассчитываем, что Харри сделает это.
Харри – наш игрок, и точка. Нет необходимости говорить о чем-то другом. Сейчас ему пора отдохнуть. Когда он вернется, мы сможем поговорить. Я с нетерпением жду, когда он присоединится к команде».
Кейна хочет купить «Манчестер Сити», но клуб не хочет платить 150 миллионов фунтов.
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