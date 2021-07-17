Тренер «Тоттенхэма»: «Кейн – наш игрок, и точка. Нет необходимости говорить о чем-то другом»

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Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту уверен, что форвард Харри Кейн останется в команде. Слова наставника приводит Sky Sports.

Ожидаете ли вы, что Кейн будет в «Тоттенхэме» в начале сезона?

Когда он приедет, то почувствует, что должен взять обязательство стать лучше. Мы амбициозны, мы хотим преуспеть и рассчитываем, что Харри сделает это.

Харри – наш игрок, и точка. Нет необходимости говорить о чем-то другом. Сейчас ему пора отдохнуть. Когда он вернется, мы сможем поговорить. Я с нетерпением жду, когда он присоединится к команде».