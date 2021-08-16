Тренер «Тоттенхэма» – о победе над «Ман Сити»: «Нам еще многое предстоит сделать»

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Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал для BBC победу над «Манчестер Сити» (1:0) в первом туре АПЛ.

Нам еще многое предстоит сделать, но большинство вещей парни делали хорошо. Было здорово, это была тяжелая работа.

Мы узнаем друг друга все лучше. Речь идет о создании энергии между нами, чтобы мы продолжали двигаться вперед. Всегда есть что-то новое и всегда есть вещи, которые можно улучшить.

Джафет Танганга был хорош. Не только он, вся команда, начиная с нападения. Мы обороняемся, начиная с нападения, поэтому все должны быть вовлечены.

Возвращение болельщиков? Это потрясающе. Это меняет все. Два-три месяца назад чего-то не хватало. Игры были хорошими, но все дело в болельщиках».