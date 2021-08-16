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Тренер «Тоттенхэма» – о победе над «Ман Сити»: «Нам еще многое предстоит сделать»

«Шпоры» начали сезон АПЛ с трех очков
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:05
Тренер «Тоттенхэма» – о победе над «Ман Сити»: «Нам еще многое предстоит сделать»
Фото: AFP

Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал для BBC победу над «Манчестер Сити» (1:0) в первом туре АПЛ.

«Потрясающе! Это был хороший день. Ребята проделали тяжелую работу, они работали очень много. Расстояние, которое они преодолели, баланс, борьба.

Нам еще многое предстоит сделать, но большинство вещей парни делали хорошо. Было здорово, это была тяжелая работа.

Мы узнаем друг друга все лучше. Речь идет о создании энергии между нами, чтобы мы продолжали двигаться вперед. Всегда есть что-то новое и всегда есть вещи, которые можно улучшить.

Джафет Танганга был хорош. Не только он, вся команда, начиная с нападения. Мы обороняемся, начиная с нападения, поэтому все должны быть вовлечены.

Возвращение болельщиков? Это потрясающе. Это меняет все. Два-три месяца назад чего-то не хватало. Игры были хорошими, но все дело в болельщиках».

В матче принял участие и Александр Зинченко.

Андрей Усмонов
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Тоттенхэм Манчестер Сити

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