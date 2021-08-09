Тренер «Тоттенхэма» рассказал, когда Кейн сможет вернуться на поле

Англичанин начал сезон с бойкота тренировок

Харри Кейн / фото - Marca

Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту рассказал Sky Sports о том, когда форвард Харри Кейн сможет провести первый матч за команду в новом сезоне:

«Сыграет ли Кейн? Все игроки, которые ежедневно работают в команде, являются для нас возможными вариантами».

Форвард прибыл в распоряжение клуба на неделю позже запланированного. Как сообщают СМИ, таким образом игрок пытался форсировать свой трансфер в другую команду (предположительно – «Манчестер Сити»).

Текущий контракт англичанина с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года.

Ранее стало известно, что Кейна оштрафуют за пропуск тренировок.