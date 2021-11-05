Тренер ЦСКА: «Мы доминировали в матче с «Зарей»

Болгарцы во второй раз уступили луганской команде

Стойчо Младенов / фото - ЦСКА

Главный тренер ЦСКА София Стойчо Младенов прокомментировал для Gong.bg поражение от «Зари» (0:2) в матче группового этапа Лиги конференций:

«Я чувствую себя ограбленным. Мы доминировали и могли забить. В футбол играют с умом, нам нужен класс и футбольный интеллект. Мы были активны в обоих таймах. С такой большой концентрацией мы могли что-то сделать. Мы обыграли соперника в обоих матчах, но создали ему слишком много моментов после наших детских ошибок. Мы хотели играть рационально, но чем ближе было к концу матча, тем больше мы рисковали, чтобы забить».

В первом матче между этими командами луганцы также набрали три очка.

Теперь подопечные Скрипника на один пункт отстают от «Ромы», а первую строчку в группе занимает сенсационный «Буде-Глимт».

Ранее сам Скрипник удивился выступлениям своей команды.