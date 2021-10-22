Тренер ЦСКА София: «Были два момента со 100%-ми пенальти. Не знаю, почему их не назначили»

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Главный тренер ЦСКА София Стойчо Младенов поделился мнением Sportal.bg о поражении от «Зари» (0:1) в матче Лиги конференций.

Вы видели решения судей, которые мы оспаривали. Особенно это касается игры защитника руками. Но я не тот человек, чтобы комментировать работу судей. Были еще два момента со 100%-ми пенальти. Не знаю, почему их не назначили.

Мы – ЦСКА, будем бороться до конца, хотя наши шансы уменьшились. Мы сражаемся на многих фронтах. У меня нет объяснений, почему у нас перехватили инициативу во втором тайме. Будем анализировать. Мы очень хорошо знали соперника. Обсудим и примем правильные решения по всем матчам. Мы должны большую часть времени быть ведущей командой, атаковать».