Тренер ЦСКА София: «Были два момента со 100%-ми пенальти. Не знаю, почему их не назначили»
Главный тренер ЦСКА София Стойчо Младенов поделился мнением Sportal.bg о поражении от «Зари» (0:1) в матче Лиги конференций.
«У меня нет объяснений по поводу игры после перерыва. Соперник сыграл в одно касание, забил гол, и это решило исход матча. Мы провели сильный первый тайм, но нам не хватило финального штриха. 100% эффективность соперника – один удар и один гол. Мы виноваты. Вторую половину мы начали неуверенно.
Вы видели решения судей, которые мы оспаривали. Особенно это касается игры защитника руками. Но я не тот человек, чтобы комментировать работу судей. Были еще два момента со 100%-ми пенальти. Не знаю, почему их не назначили.
Мы – ЦСКА, будем бороться до конца, хотя наши шансы уменьшились. Мы сражаемся на многих фронтах. У меня нет объяснений, почему у нас перехватили инициативу во втором тайме. Будем анализировать. Мы очень хорошо знали соперника. Обсудим и примем правильные решения по всем матчам. Мы должны большую часть времени быть ведущей командой, атаковать».
«Заря» поднялась на третье место в таблице.
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