Тренер ЦСКА София: «Стремимся побеждать в каждом матче. С «Зарей» – не исключение»

Стойчо Младенов / Фото - ЦСКА София

Главный тренер софийского ЦСКА Стойчо Младенов поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги конференций против «Зари». Слова специалиста приводит пресс-служба «армейцев».

Уверен, что ребята будут отстаивать свое имя и имя команды. У нас нет проблем с травмированными. Только Бисмарк тренируется по индивидуальной программе. У нас есть надежда, что он вернется в ближайший месяц. Матчи во внутреннем чемпионате не влияют на команду. Наоборот, последняя игра соперника в УПЛ будет его мотивировать.

Тренер «Зари» не меняет свое видение, я знаю его и его команду. Нас вряд ли что-то сумеет удивить. Его схема с годами неизменна. У нас есть амбиции переиграть «Зарю».

Я верю в победу. Против украинских команд у нас нет хорошей статистики. Мы будем стремиться достичь успеха любой ценой, поражение или ничья снизят наши шансы выйти из группы.