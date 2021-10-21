Тренер ЦСКА София: «Стремимся побеждать в каждом матче. С «Зарей» – не исключение»
Главный тренер софийского ЦСКА Стойчо Младенов поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги конференций против «Зари». Слова специалиста приводит пресс-служба «армейцев».
ЦСКА стремится побеждать в каждом матче. И этот – не исключение. Играем мы в чемпионате, кубке или в Европе. Хочется быть наиболее эффективными в обеих фазах игры, не позволяя «Заре» забить мяч в наши ворота.
Уверен, что ребята будут отстаивать свое имя и имя команды. У нас нет проблем с травмированными. Только Бисмарк тренируется по индивидуальной программе. У нас есть надежда, что он вернется в ближайший месяц. Матчи во внутреннем чемпионате не влияют на команду. Наоборот, последняя игра соперника в УПЛ будет его мотивировать.
Тренер «Зари» не меняет свое видение, я знаю его и его команду. Нас вряд ли что-то сумеет удивить. Его схема с годами неизменна. У нас есть амбиции переиграть «Зарю».
Я верю в победу. Против украинских команд у нас нет хорошей статистики. Мы будем стремиться достичь успеха любой ценой, поражение или ничья снизят наши шансы выйти из группы.
За игрой Лиги конференций можно будет следить сегодня, 21 октября, на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча ЦСКА София – «Заря». Начало – в 22:00.