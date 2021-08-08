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Тренер турецкого гранда попросил боссов клуба купить Ярмоленко

Украинцем всерьез заинтересовались в Стамбуле
Футбол Украинские легионеры
8 августа 21:58
Тренер турецкого гранда попросил боссов клуба купить Ярмоленко
Андрей Ярмоленко / фото - dynamo.kiev

Главный тренер турецкого «Галатасарая» Фатих Терим попросил руководство клуба приобрести украинского вингера «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко, сообщает Fotomac.

Наставник положил на стол боссам команды целый список игроков, куда помимо капитана украинской сборной вошли Варда из «ПАОКа», Собхи из «Пирамидз», и Камил Юзвяк из «Дерби Каунти».

После удачного Евро-2020 Андрей привлек к себе внимание европейских клубов. «Вест Хэм» же не прочь продать игрока хоть за какие-то деньги, а для самого игрока переезд в новый клуб мог бы стать хорошим перезапуском карьеры.

Ранее в СМИ были слухи о переходе Ярмоленко в другой турецкий клуб – «Фенербахче», но агент игрока опроверг эту информацию.

Напомним, Ярмоленко вместе с «молотобойцами» обыграл «Аталанту» без Малиновского.

Павел Харченко
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Теги

Андрей Ярмоленко Вест Хэм Галатасарай

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