Тренер Турции: «Италия отличная команда, но мы приехали за победой»

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Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш оценил сайту UEFA предстоящий матч-открытие Евро-2020 против Италии.

В каждом турнире самыми важными являются первый и последний матчи. Если мы проиграем сейчас, то все в группе для нас максимально усложнится. Тогда в Баку против Уэльса нам придется наверстывать упущенное.

В 2002 году мы приехали на чемпионат мира с футболистами, у которых не было опыта выступления в финальных турнирах, и хорошо себя проявили. Здесь может получиться подобное. В лагере команды сейчас царит похожее настроение. Здесь мы все заодно».