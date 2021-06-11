С небес на землю. Лунин может продолжить карьеру в Турции
Тренер Турции: «Италия отличная команда, но мы приехали за победой»
Начало игры в 22:00
Фото: Fanatik
Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш оценил сайту UEFA предстоящий матч-открытие Евро-2020 против Италии.
«Для нас огромная честь играть в матче-открытии такого турнира. Италия — классная команда, которую я очень уважаю. Наша сборная впервые играет в матче-открытии, а для всех, кроме трех моих футболистов, это первый Евро в карьере. Манчини хорошо знает турецкий футбол, поскольку работал в «Галатасарае». Он собрал под итальянскими знаменами отличную команду, но мы приехали сюда за победой.
В каждом турнире самыми важными являются первый и последний матчи. Если мы проиграем сейчас, то все в группе для нас максимально усложнится. Тогда в Баку против Уэльса нам придется наверстывать упущенное.
В 2002 году мы приехали на чемпионат мира с футболистами, у которых не было опыта выступления в финальных турнирах, и хорошо себя проявили. Здесь может получиться подобное. В лагере команды сейчас царит похожее настроение. Здесь мы все заодно».
Начало игры – в 22:00.
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