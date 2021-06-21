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Тренер Турции: «Поражение от Италии плохо сказалось на игроках»

Гюнеш подвел итоги выступления команды на Евро
Футбол Евро-2020
10:22
Тренер Турции: «Поражение от Италии плохо сказалось на игроках»
Фото: Fanatik

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш подвел итоги выступления команды на Евро-2020. Слова тренера приводит сайт UEFA.

«Мы понимаем, что сыграли недостаточно хорошо. Первый матч очень плохо сказался на моих игроках. Это бывает. Но эти футболисты будут еще много лет играть за Турцию и добьются таких же успехов, как и раньше».

Турция проиграла все три матча в группе, забив лишь один мяч на турнире.

В последней игре команда проиграла Швейцарии (1:3).

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Турции (футбол)

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