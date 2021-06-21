Швейцария переиграла Турцию, которая с позором покинула Евро-2020
Тренер Турции: «Поражение от Италии плохо сказалось на игроках»
Гюнеш подвел итоги выступления команды на Евро
Фото: Fanatik
Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш подвел итоги выступления команды на Евро-2020. Слова тренера приводит сайт UEFA.
«Мы понимаем, что сыграли недостаточно хорошо. Первый матч очень плохо сказался на моих игроках. Это бывает. Но эти футболисты будут еще много лет играть за Турцию и добьются таких же успехов, как и раньше».
Турция проиграла все три матча в группе, забив лишь один мяч на турнире.
В последней игре команда проиграла Швейцарии (1:3).
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