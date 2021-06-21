Тренер Уэльса: «Это похоже на победу, так как мы заняли второе место»

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Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пэйдж поделился мыслями сайту UEFA о поражении от Италии (0:1) и втором месте в группе А на Евро-2020.

И в полном-то составе сложно, а уж вдесятером — словно нужно дополнительно взбираться в горку. К чести ребят, у меня не получится сказать о них лучше, чем они того заслуживают. Горжусь ими.

Все они выполнили свои задачи. Побеждать хочется каждый раз, и перед игрой мне пришлось принимать непростые решения. Все в полной мере заслуживают похвалы».