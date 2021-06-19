Тренер Венгрии: «Главная роль на поле у игроков, а не в тактике»

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Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси прокомментировал сайту UEFA ничью с Францией (1:1) на Евро-2020.

В наше время многие тренеры убеждены в том, что команда побеждает благодаря тактике. Они заблуждаются. Главная роль всегда у игроков. Сегодня мои футболисты сыграли как надо.

Мы знали, что будут сложные отрезки, когда все будет идти не так, как хотелось бы. Но наши игроки усердно и целеустремленно работают каждый день. У нас есть потолок, но будущее выглядит многообещающим».