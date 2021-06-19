Дешам – о ничьей с Венгрией: «Есть вещи, в которых нужно прибавить»
Тренер Венгрии: «Главная роль на поле у игроков, а не в тактике»
Росси – о ничьей с Францией
Фото: AS
Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси прокомментировал сайту UEFA ничью с Францией (1:1) на Евро-2020.
«В плане тактики моя команда сыграла выдающимся образом. Мы играли храбро, вложили душу, и я могу лишь поблагодарить футболистов.
В наше время многие тренеры убеждены в том, что команда побеждает благодаря тактике. Они заблуждаются. Главная роль всегда у игроков. Сегодня мои футболисты сыграли как надо.
Мы знали, что будут сложные отрезки, когда все будет идти не так, как хотелось бы. Но наши игроки усердно и целеустремленно работают каждый день. У нас есть потолок, но будущее выглядит многообещающим».
Венгрия набрала первое очко на турнире.