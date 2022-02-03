Тренер «Вереса» назвал соперника, матча с которым ждет больше всего

Юрий Вирт / Фото - Twitter

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт признался в эфире Футбол NEWS, что больше всего ждет на Winter Cup 2022 матча против «Металлиста».

Думаю, любопытно будет со всеми. Наверное, больше жду игру против «Металлиста», потому что с Александром Кучером мы очень тесно дружим, а также мы молодые тренеры, будем впервые противостоять друг другу. «Металлист» – очень хорошая команда, думаю, с ними хороший спарринг будет. Но уважаем всех соперников.