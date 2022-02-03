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Тренер «Вереса» назвал соперника, матча с которым ждет больше всего
Вирт объяснил интерес противостояния
Юрий Вирт / Фото - Twitter
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт признался в эфире Футбол NEWS, что больше всего ждет на Winter Cup 2022 матча против «Металлиста».
Соперники интересные, сейчас вся Украина говорит о «Металлисте», «Полесье», «Черноморце». Все потому, что пришли амбициозные президенты, желающие побеждать.
Думаю, любопытно будет со всеми. Наверное, больше жду игру против «Металлиста», потому что с Александром Кучером мы очень тесно дружим, а также мы молодые тренеры, будем впервые противостоять друг другу. «Металлист» – очень хорошая команда, думаю, с ними хороший спарринг будет. Но уважаем всех соперников.
Напомним, стартовый матч «Вереса» против «Полесья» пришлось перенести из-за погодных условий.
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