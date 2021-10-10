Федецкий: «Очень сильный первый тайм от сборной Украины в матче с Финляндией»
Тренер «Вереса»: «Отсутствия Зинченко и Малиновского вообще не ощущалось»
Вирт уверен, что у украинских легионеров появилась серьезная конкуренция за место в старте
10 октября 11:50
Юрий Вирт / Фото: nkveres.com
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился мнение ситуации с кадрами в сборной Украины после матча отбора чемпионата мира-2022 с национальной командой Финляндии (2:1):
Матч в Хельсинки пропускало немало футболистов стартового состава. Насколько чувствовалась нехватка Зинченко, Малиновского, Миколенко?
Вообще не ощущалась. Мы увидели, что в сборной есть ребята, которые ни в чем не уступают отсутствующим игрокам. Те, кто вышел против финнов, сумели доказать, что являются серьезной боевой единицей, и в дальнейшем твердо могут рассчитывать на место в основной обойме.
Кого из состава сборной Украины можете особо отметить?
Похвалить хочется двух футболистов. В первую очередь, Ярмоленко – за быстрый гол, за игру в целом. Также отмечу Яремчука, который не только забил, но и проделал большой объем работы. Похвалы, конечно, заслуживает вся команда, вышедшая на важный, и может быть решающий матч, с классным настроем. Сборной Украины было тяжело, но ее игра очень понравилась.
Что скажете о заменах, сделанных Петраковым по ходу поединка?
Классно вошел в игру Корниенко, который и в обороне надежности добавил, и атаку хорошо поддерживал. Что касается выхода Сидорчука, Зубкова и Довбыка, то хотелось, чтобы они впереди дали чуть больше. Однако все замены Петраков сделал вовремя, и вышедшие футболисты сделали максимум, чтобы сохранить победный результат.
Что в турнирном плане дает сборной Украины победа над Финляндией?
Наши шансы увеличиваются. И в дальнейшем все будет зависеть только от нас. Боснийцев, конечно же, дома нужно побеждать. Соперник в следующем поединке у сборной Украины крепкий, поэтому, главное – восстановиться после выматывающего матча в Хельсинки.
Почему не стоит переоценивать победу Украины над Финляндией.
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