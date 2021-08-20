Тренер «Вереса»: «Практически 10 футболистов «Миная» работают на оборону»

Юрий Вирт / Фото - НК Верес

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился в эфире «Футбол NEWS» мнением о сопернике в преддверии матча пятого тура украинской Премьер-лиги против «Миная». Встреча состоится в субботу, 21 августа.

Я надеюсь, что футболисты выйдут и отработают с первой до последней минуты. Надеюсь на мастерство своих игроков и надеюсь, что мы победим.

У Гегедоша будет двойная мотивация. Сыграет против бывшей команды. Надеюсь, он покажет свой лучший футбол. Ждем от него голов.