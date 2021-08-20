«Верес» отдал своего форварда в аренду в Первую лигу
Тренер «Вереса»: «Практически 10 футболистов «Миная» работают на оборону»
Вирт поделился ожиданиями от противостояния с закарпатцами
20 августа 22:35
Юрий Вирт / Фото - НК Верес
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился в эфире «Футбол NEWS» мнением о сопернике в преддверии матча пятого тура украинской Премьер-лиги против «Миная». Встреча состоится в субботу, 21 августа.
Мы рассчитываем на победу. Прекрасно понимаем, что у нас тяжелый соперник. «Минай» – команда, которая очень хорошо защищается. Практически 10 футболистов работают на оборону. Будет очень тяжело вскрыть такую насыщенную оборону, но у нас есть задумки.
Я надеюсь, что футболисты выйдут и отработают с первой до последней минуты. Надеюсь на мастерство своих игроков и надеюсь, что мы победим.
У Гегедоша будет двойная мотивация. Сыграет против бывшей команды. Надеюсь, он покажет свой лучший футбол. Ждем от него голов.
Ранее стало известно, кто обслужит матч «Верес» – «Минай».
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