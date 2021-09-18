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Тренер «Вереса» призвал своего подопечного думать, что он делает

После удаления футболиста «Днепр-1» вырвал победу
Футбол Украинская Премьер-лига
18 сентября 22:56
Тренер «Вереса» призвал своего подопечного думать, что он делает
Юрий Вирт / Фото - НК Верес

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт в интервью пресс-службе клуба прокомментировал поражение в матче восьмого тура УПЛ с «Днепром-1» (0:1). Также специалист высказался по поводу удаления Михаила Сергийчука. После него ровенцы не сумели удержать ничейный результат.

Имеем поражение. Но сегодня я поблагодарил команду. Игру можно поделить на два периода – до удаления и после. До удаления мы абсолютно ни в чем не уступали «Днепру-1».

У соперника даже не было реальных голевых моментов, только удары со средней и дальней дистанции. Хорошие атаки были и у нас. Быстрые, хорошие, которые мы могли реализовать.

Произошло удаление. Такой опытный игрок, как Михаил Сергийчук должен думать, что делает на футбольном поле. После этого давление «Днепра-1» и ошибка нашего опорного полузащитника привели к голу.

Мы пытались спасти игру, было сложно. У «Днепра-1» вместо этого было много моментов, чтобы увеличить счет. В целом доволен игрой, которую сегодня продемонстрировала команда. Мы могли набирать очки и команда в целом заслужила похвалу.

Ранее Вирт и форвард «Днепра-1» Артем Довбык были признаны лучшими тренером и игроком августа в УПЛ.

Сергей Стаднюк
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Верес Юрий Вирт СК Днепр-1

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