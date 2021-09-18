Тренер «Вереса» призвал своего подопечного думать, что он делает
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт в интервью пресс-службе клуба прокомментировал поражение в матче восьмого тура УПЛ с «Днепром-1» (0:1). Также специалист высказался по поводу удаления Михаила Сергийчука. После него ровенцы не сумели удержать ничейный результат.
Имеем поражение. Но сегодня я поблагодарил команду. Игру можно поделить на два периода – до удаления и после. До удаления мы абсолютно ни в чем не уступали «Днепру-1».
У соперника даже не было реальных голевых моментов, только удары со средней и дальней дистанции. Хорошие атаки были и у нас. Быстрые, хорошие, которые мы могли реализовать.
Произошло удаление. Такой опытный игрок, как Михаил Сергийчук должен думать, что делает на футбольном поле. После этого давление «Днепра-1» и ошибка нашего опорного полузащитника привели к голу.
Мы пытались спасти игру, было сложно. У «Днепра-1» вместо этого было много моментов, чтобы увеличить счет. В целом доволен игрой, которую сегодня продемонстрировала команда. Мы могли набирать очки и команда в целом заслужила похвалу.
Ранее Вирт и форвард «Днепра-1» Артем Довбык были признаны лучшими тренером и игроком августа в УПЛ.
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