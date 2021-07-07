Тренер «Вереса»: «Сборная Украины добилась исторического результата, но хотелось более качественной игры»

Юрий Вирт / Фото - НК Верес

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт оценил выступления сборной Украины на Евро-2020. Команда Андрея Шевченко дошла до четвертьфинала турнира.

Однако от «сине-желтых» хотелось видеть более качественную игру. Уверен, сборная Украины может действовать лучше. Это мы видели и в матчах отбора на Евро и в поединках Лиги наций. Поэтому есть над чем работать. В подготовке к форуму, наверное, были какие просчеты.

Очень понравился характер, который «сине-желтые» проявили в поединке с Нидерландами. Что-то подобное произошло и в матче со Швецией, когда сборная получила приличную и, считаю, справедливую порцию критики после встречи с Австрией. Могут, если хотят.

А к отрицательным моментам отнес бы тот же матч против австрийцев. Непонятно, за счет чего сборная Украины хотела отстоять второе место в группе, и вообще, удачно сыграть. Было видно, что команда абсолютно не была готова к игре. Это вопрос к тренерскому штабу. На протяжении соревнований были большие перепады в действиях коллектива, не хватало сбалансированности.

Безусловно, нужно было больше доверять запасным. Ротация была очень маленькой, а учитывая те проблемы, о которых я сказал, свежести сборной явно не хватало. Даже, проигрывая без вариантов англичанам, почему чуть раньше не попробовать других ребят.

Думаю, хуже от этого не стало бы. Тот же Артем Довбык после победного гола в ворота шведов заслужил хотя бы выхода на замену в следующем поединке. Непонятная ситуация. Тройка лучших футболистов? Георгий Бущан, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук.