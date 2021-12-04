Тренер «Вереса» сообщил, получат ли игроки премию от экс-защитника «Шахтера» за положительный результат с «Динамо»

Команды проведут матч УПЛ 4 декабря

Юрий Вирт / Фото - Twitter

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт сообщил, получит ли команда дополнительную премию от спортивного директора Вячеслава Шевчука в случае положительного результата в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги против «Динамо».

Я об этом не слышал. Согласно условиям контракта каждый футболист «Вереса» четко знает сколько он получит за победу в том или ином матче. Кстати, поединки с украинскими грандами не сильно отличаются от остальных. Разве, что дополнительными бонусами могут порадовать наши спонсоры. Пока что я доволен тем, как мои подопечные преодолевают турнирную дистанцию. На мой взгляд, как для дебютанта элитного дивизиона, они выступают удачно. И важно, что ставка была сделана на игроках, которые завоевывали для Ровно путевку в класс сильнейших.

За игрой чемпионата Украины можно будет следить сегодня, 4 декабря, на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Верес» – «Динамо». Начало – в 14:00.