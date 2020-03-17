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Тренер «Вереса»: «У «Динамо» есть шансы на успех с «Вильярреалом»

Вирт считает, что киевлянам следует оказывать давление с первых минут
Футбол Лига Европы UEFA
10:59
Тренер «Вереса»: «У «Динамо» есть шансы на успех с «Вильярреалом»
Юрий Вирт / Фото - НК Верес

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Динамо». Встреча состоится уже сегодня, 18 марта, в Испании.

Еще в бытность главным тренер «Шахтера», Луческу всегда практиковал вылеты за границу за двое суток на начала игры. Ты прилетаешь во вторник – ужинаешь и отдыхаешь. В среду – теория и вечерняя тренировка.

Все это происходит в спокойной обстановке. Желательно и после матча остаться в отеле и отдохнуть в номере, а не спать в самолете. Это все нужно делать, если располагаешь финансами.

У «Динамо» трудная ситуация, равно, как и у «горняков». «Вильярреал» сделал себе хороший задел. Стандарты у ворот Бущана принесли гостям успех. И все же у «Динамо» есть шансы на успех.

Нужно с первой минуты давить на ворота «Вильярреала». Нужно играть в открытый футбол, рисковать. Только тогда появятся шансы для взятия ворот противника. Нужно показать своим поклонникам, что «Динамо» неслучайно играет в 1/8-й Лиги Европы.

Отсутствие ударов в створ от киевлян в первом матче – заслуга игроков «Вильярреала», и особенно его главного тренера Унаи Эмери. Он тщательно разобрал игру «Динамо».

Что касается лидера текущего чемпионата Украины, то у «динамовцев» достаточно квалифицированные исполнители. Они имеют опыт выступления на международной арене. Свои комбинации завершать забитыми мячами. Киевлянам тоже фарт бы не помешал.

Возможно, отсутствие Пау Торреса станет проблемой для хозяев. Ведь это ключевой исполнитель команды, игрок сборной Испании. Думаю, что Мирча Луческу что-то придумает. Последняя игра «Динамо» с «Зарей» показала, что киевляне набирают форму. «Динамовцы» должны верить в свои силы.

Нужно реально смотреть на вещи. У «Шахтера» и «Динамо» одинаково небольшие шансы на успех. Впрочем, нужно играть за себя, за клуб, за украинский футбол и верить в успех.

Игру Лиги Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Вильярреал» – «Динамо» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Вильярреал Юрий Вирт Динамо Киев

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