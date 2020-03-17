Тренер «Вереса»: «У «Шахтера» будут моменты в матче с «Ромой»

Экс-игрок «горняков» Юрий Вирт оценил шансы команды на проход дальше

Юрий Вирт / Фото - НК Верес

Экс-голкипер «Шахтера», а ныне – наставник «Вереса», Юрий Вирт оценил шансы «горняков» на успех в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы». Встреча на НСК «Олимпийский» состоится сегодня, 18 марта, при пустых трибунах.

Юрий Николаевич, «Шахтеру» дома нужно отыграть три мяча, пропущенных в Риме. Это возможно?

Шансов на проход у «горняков» немного. Мало того, что необходимо забить как минимум три мяча, так важно еще и не пропустить. Неплохой в исполнении донетчан был матч против «Десны», но это не «Рома». Подопечным Луиша Каштру нужно настроиться по максимуму, а еще рассчитывать на удачу.

Мало кто предполагал, что в первой игре «Шахтер» уступит 0:3. Из чего сложился тот результат?

Считаю к этому шло, учитывая, в каких кондициях пребывали «горняки» после зимнего перерыва. Хотя, реализуй свои моменты Мораес и Тете, сейчас можно было говорить немного в другом тоне. И на втором этаже итальянцы действовали намного предпочтительнее украинской команды.

В ответном поединке мотивации должно быть больше у «Шахтера»?

Однозначно. «Горнякам» нужно реабилитироваться. Нужно доказать, что у донетчан есть команда. Интересно будет увидеть реакцию игроков на крупное поражение. Прежде всего нужно самим себе доказать, что в Риме произошел несчастный случай. В футболе и не такое преимущество отыгрывали. Но, повторюсь, Шахтеру будет очень сложно.

«Шахтеру» нужен быстрый гол?

Конечно, он не помешает. Но неплохо было бы уйти на перерыв хотя бы с минимальным преимуществом. Я имею ввиду счет 1:0. Моменты у «горняков» будут. «Рома» – крепкий коллектив, к тому же Паулу Фонсека о «Шахтере» знает практически все. Хозяевам нельзя забывать и об обороне, поскольку один пропущенный мяч перечеркнет все усилия. Нужно верить в чудо, иначе, зачем выходить на футбольное поле.

Игру Лиги Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Шахтер» – «Рома» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:55.