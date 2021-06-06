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Тренер «Вереса»: «УПЛ – другой уровень, но мы не собираемся быть статистами»

Вирт отметил, что ровенцы не намерены повторять судьбу прошлогоднего чемпиона Первой лиги
Футбол Первая лига
6 июня 14:59
Тренер «Вереса»: «УПЛ – другой уровень, но мы не собираемся быть статистами»
Юрий Вирт / Фото - НК Верес

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт оценил сезон-20/21 для своей команды. Ровенцы стали чемпионами Первой лиги. Слова специалиста приводит пресс-служба клуба.

Если проанализировать сезон – мы заслужили этот успех. Своей игрой и своими результатами. Мы получили наибольшее число побед, забили больше голов, меньше всех пропустили.

Поэтому спасибо, в первую очередь, футболистам. Увидел, что в течение всего сезона были голодными к победам. Самая главная победа – первое место в Первой лиге.

Поздравляю футболистов, поздравляю болельщиков. Они в каждой игре нас поддерживали, болели. Против «Авангарда» была невероятная атмосфера на стадионе. Поздравляю нашего президента, который делает для нас все возможное и невозможное.

Об УПЛ мы начнем думать уже после заключительной игры сезона. Когда вернемся из Горишних Плавней. Сейчас отпразднуем.

Практически все наши футболисты остаются. Практически все подписали новые контракты. Дадим им шанс. Да, УПЛ – это другой уровень. Мы не собираемся там быть статистами. Однозначно будет комплектация команды. Ведем переговоры.

Ранее в «Вересе» сообщили, на каком стадионе будут проводиться домашние матчи УПЛ.

Сергей Стаднюк
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Верес Юрий Вирт

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