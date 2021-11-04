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Тренер «Вереса»: «В Мадриде «Шахтеру» аукнулись шалости Трубина и Марлона»

Экс-голкипер «горняков» считает, что команда упустила ничью с «Реалом» из-за действий у своих ворот
Футбол Лига чемпионов UEFA
4 ноября 22:52
Тренер «Вереса»: «В Мадриде «Шахтеру» аукнулись шалости Трубина и Марлона»
Юрий Вирт / Фото - НК Верес

Главный тренер «Вереса» и бывший голкипер «Шахтера» Юрий Вирт поделился мыслями после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» (1:2).

На мой взгляд, дончане не заслужили такой участи, по крайней мере, на ничью они уж точно наиграли. Однако в Мадриде им аукнулись шалости вратаря Трубина и стоппера Марлона, которые забыли, что вблизи своей штрафной площадки, все же, главное, не эффектность, а надежность.

Пропущенный необязательный гол, хотя и не сказался сильно на действиях «горняков». Но мадридцы получили необходимый запас прочности и в итоге, благодаря вездесущему Бензема таки вырвали победу.

Думаю, что в Мадриде дончане сыграли на максимуме своих возможностей, подтвердив свой высокий потенциал и поэтому вдвойне обидно, что из-за недооценки соперника еще в первом туре – «Шерифа», нынешняя еврокубковая кампания для них может закончиться фиаско. Должно произойти что-то чрезвычайное, чтобы «Шахтер» зацепился за спасательное третье место.

Ранее сообщалось, что форвард «Шахтера» Фернандо прервал безголевую серию украинских клубов в матчах с испанскими.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Шахтер Донецк Юрий Вирт Реал Мадрид (футбол)

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