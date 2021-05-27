Тренер «Вереса»: «Заслуженно первыми вышли в УПЛ, но есть еще незаконченное дело»

Юрий Вирт / Фото - НК Верес

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился в эфире Футбол NEWS эмоциями от выхода команды в украинскую Премьер-лигу.

В этом году мы однозначно были лучшими в первой лиге. Но у нас еще незаконченное дело – мы хотим занять первое место в чемпионате. У нас впереди три игры, и мы будем готовиться. Мы практически весь сезон шли на первом месте, поэтому хотим закончить сезон победителями первой лиги.