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Тренер «Вереса»: «Заслуженно первыми вышли в УПЛ, но есть еще незаконченное дело»

Вирт поставил перед командой амбициозную цель
Футбол Первая лига
20:25
Тренер «Вереса»: «Заслуженно первыми вышли в УПЛ, но есть еще незаконченное дело»
Юрий Вирт / Фото - НК Верес

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился в эфире Футбол NEWS эмоциями от выхода команды в украинскую Премьер-лигу.

В интернете увидел, что «Агробизнес» проиграл. Конечно, была невероятная радость у команды. В первую очередь я рад за игроков, потому что они проделали большой объем работы, они заслужили выход в УПЛ. Мы заслуженно первыми вышли в элиту украинского футбола.

В этом году мы однозначно были лучшими в первой лиге. Но у нас еще незаконченное дело – мы хотим занять первое место в чемпионате. У нас впереди три игры, и мы будем готовиться. Мы практически весь сезон шли на первом месте, поэтому хотим закончить сезон победителями первой лиги.

Ранее Вирт рассказал об усилении «Вереса» в межсезонье.

Сергей Стаднюк
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Юрий Вирт Верес

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