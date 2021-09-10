Тренер «Вест Хэма»: «Лингард слишком хорош для скамейки МЮ»

Джесси Лингард / фото - Eurosport

Помощник главного тренера «Вест Хэма» Стюарт Пирс прокомментировал для Talksport положение своего экс-подопечного Джесси Лингарда в «Манчестер Юнайтед»:

Сейчас для него самое главное – игровая практика. У него странная ситуация в «МЮ», но он очень хорошо играет за сборную Англии, и эти выступления могут помочь ему больше играть за клуб.

Думаю, Лингард слишком хорош для того, чтобы сидеть на скамейке, и в этом возрасте ему необходимо выходить на поле».