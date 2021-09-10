Тренер «Вест Хэма»: «Лингард слишком хорош для скамейки МЮ»
Помощник главного тренера «Вест Хэма» Стюарт Пирс прокомментировал для Talksport положение своего экс-подопечного Джесси Лингарда в «Манчестер Юнайтед»:
«Лингард упустил возможность покинуть «МЮ» летом, но сможет заново оценить свое положение в январе. Тогда он сможет понять, есть ли возможность перейти в другую команду. Все карты в руках Джесси.
Сейчас для него самое главное – игровая практика. У него странная ситуация в «МЮ», но он очень хорошо играет за сборную Англии, и эти выступления могут помочь ему больше играть за клуб.
Думаю, Лингард слишком хорош для того, чтобы сидеть на скамейке, и в этом возрасте ему необходимо выходить на поле».
Вторую часть прошлого сезона англичанин провел в аренде в «Вест Хэме», где за 16 матчей забил 9 мячей и отдал 5 ассистов.
Летом хавбек вернулся в стан «дьяволов», но конкуренция в атакующей линии команды еще больше усилилась. К уже имеющимся Рэшфорду, Марсьялю, Кавани и Гринвуду добавились такие громкие звезды как Джейдон Санчо и Криштиану Роналду.
Напомним, Роналду заявил, что будет давить на тренера МЮ Сульшера, чтобы дебютировать в матче с «Ньюкаслом».
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