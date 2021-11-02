Тренер «Ворсклы»: «Мяч не хотел идти в ворота»

Фото: ФК Ворскла

Тренер «Ворсклы» Александр Омельчук прокомментировал ничью с Черноморцем» в 13-м туре УПЛ.

В первом тайме мы имели несколько моментов, там и две штанги было. Вроде было давление. Во втором тайме еще больше, ребята это понимали.

За счет агрессии, давления, длинных передач пытались добиться результата. Но, к сожалению, сегодня не наш день – мяч не хотел идти в ворота».