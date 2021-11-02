«Ворскла» не смогла одолеть «Черноморец»
Тренер «Ворсклы»: «Мяч не хотел идти в ворота»
Команда не смогла победить «Черноморец»
Фото: ФК Ворскла
Тренер «Ворсклы» Александр Омельчук прокомментировал ничью с Черноморцем» в 13-м туре УПЛ.
«Мы перед игрой готовились. Понимали, что «Черноморец» – очень хорошо обученная команда, молодежь, ближайший резерв киевского «Динамо». Ждали, что будет тяжелый поединок.
В первом тайме мы имели несколько моментов, там и две штанги было. Вроде было давление. Во втором тайме еще больше, ребята это понимали.
За счет агрессии, давления, длинных передач пытались добиться результата. Но, к сожалению, сегодня не наш день – мяч не хотел идти в ворота».
«Ворскла» пропустила «Зарю» на третье место в таблице.
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