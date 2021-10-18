«Александрия» отыграла один мяч после дубля Ранжела, но «Ворскла» в большинстве отстояла победу
Тренер «Ворсклы»: «Все понимали, что мы — соседи по турнирной таблице. Приехали только побеждать и ребята выдержали»
Полтавчане сохранили третье место
Фото: ФК Ворскла
Один из тренеров «Ворсклы» Сергей Ревут прокомментировал победу над «Александрией» (2:1) в матче 11 тура УПЛ.
«Какая игра ожидалась, такая и получилась: очень оживленная, напряженная. Все понимали, что мы — соседи по турнирной таблице и команда соперников достаточно хорошая, с этим не поспоришь.
Мы тоже приехали побеждать, так как других целей перед собой не ставим. В целом, игра оставила хорошие впечатления. Должен сказать, что где-то нам, все-таки, сегодня немножко повезло в этой игре. Впрочем, везет сильнейшим.
Такие матчи выигрываются, в основном, только на морально-волевых качествах. У нас были проблемы с составом, есть заболевшие ребята, но все равно собрались, выдержали.
Максимов? Думаю, что такая игра всегда немного заводит. Где-то чуть переборщили, конечно, но ведь это и есть эмоции! Как с ними справиться?»
«Ворскла» идет третьей в таблице УПЛ.