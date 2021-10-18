Тренер «Ворсклы»: «Все понимали, что мы — соседи по турнирной таблице. Приехали только побеждать и ребята выдержали»

Фото: ФК Ворскла

Один из тренеров «Ворсклы» Сергей Ревут прокомментировал победу над «Александрией» (2:1) в матче 11 тура УПЛ.

Мы тоже приехали побеждать, так как других целей перед собой не ставим. В целом, игра оставила хорошие впечатления. Должен сказать, что где-то нам, все-таки, сегодня немножко повезло в этой игре. Впрочем, везет сильнейшим.

Такие матчи выигрываются, в основном, только на морально-волевых качествах. У нас были проблемы с составом, есть заболевшие ребята, но все равно собрались, выдержали.

Максимов? Думаю, что такая игра всегда немного заводит. Где-то чуть переборщили, конечно, но ведь это и есть эмоции! Как с ними справиться?»