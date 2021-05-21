Тренер «Вулверхэмптона» Нуну покинет команду в конце сезона

Португалец проработал в клубе четыре года

Фото: Sky Sports

«Вулверхэмптон» через свой сайт объявил об уходе главного тренера Нуну Эшпириту Санту в конце сезона.

В команде он проработал четыре года. За это время он вывел «Вулверхэмптон» из Чемпионшипа и вывел команду в четвертьфинал Лиги Европы. Два года «волки» занимали 7-е место в АПЛ.

Матч 38 тура против «Манчестер Юнайтед» станет последним для португальца во главе команды.

Португалец может оказаться в «Тоттенхэме».