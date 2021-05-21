Чех №2? Форварду «Вулверхэмптона» придётся играть в защитном шлеме до конца карьеры
Тренер «Вулверхэмптона» Нуну покинет команду в конце сезона
Португалец проработал в клубе четыре года
21 мая 17:51
Фото: Sky Sports
«Вулверхэмптон» через свой сайт объявил об уходе главного тренера Нуну Эшпириту Санту в конце сезона.
В команде он проработал четыре года. За это время он вывел «Вулверхэмптон» из Чемпионшипа и вывел команду в четвертьфинал Лиги Европы. Два года «волки» занимали 7-е место в АПЛ.
Матч 38 тура против «Манчестер Юнайтед» станет последним для португальца во главе команды.
Португалец может оказаться в «Тоттенхэме».
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