Суркис: «С удовольствием предоставлю Ярмоленко возможность завершить карьеру в «Динамо»
Тренер Ярмоленко рассказал о коронавирусе в стане «Вест Хэма»
Пока что известно лишь об одном заболевшем
12:37
Дэвид Мойес / фото - Eurosport
Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал Football.London о причине, по которой хавбек Алекс Крал пропустил матч с «Эвертоном» (1:0):
«У Крала положительный тест на ковид, хотя он был вакцинирован».
О других случаях заражения болезни пока что не сообщается. С капитаном сборной Украины Андреем Ярмоленко также все в порядке.
Напомним, президент «Динамо» заявил о готовности дать Ярмоленко возможность завершить карьеру в родной команде.
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