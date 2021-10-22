«Вест Хэм» – единственная английская команда, которая еще не пропустила на групповом этапе еврокубков
Тренер Ярмоленко: «Я в восторге от игры «Вест Хэма» в Лиге Европы»
Команда еще не пропустила ни одного гола в турнире
12:32
Дэвид Мойес / фото - Eurosport
Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал для BT Sport разгром «Генка» (3:0) в матче группового этапа Лиги Европы:
«Я в восторге от нашей игры в этом турнире. Наблюдать за подобными выступлениями – одно удовольствие.
Думаю, парни и сами наслаждаются этой атмосферой. Хотелось бы обеспечить себе еврокубковую весну как можно скорее».
«Молотобойцы» выиграли все три матча в группе, и возглавляют ее, имея в активе 9 очков.
Также «Вест Хэм» – единственная английская команда, которая еще не пропускала в еврокубках.
Украинский хавбек лондонского клуба Андрей Ярмоленко вышел на поле в стартовом составе, но не смог отметиться голевыми действиями и получил одну из худших оценок за матч.
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