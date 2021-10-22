Тренер Ярмоленко: «Я в восторге от игры «Вест Хэма» в Лиге Европы»

Команда еще не пропустила ни одного гола в турнире

Дэвид Мойес / фото - Eurosport

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал для BT Sport разгром «Генка» (3:0) в матче группового этапа Лиги Европы:

«Я в восторге от нашей игры в этом турнире. Наблюдать за подобными выступлениями – одно удовольствие. Думаю, парни и сами наслаждаются этой атмосферой. Хотелось бы обеспечить себе еврокубковую весну как можно скорее».

«Молотобойцы» выиграли все три матча в группе, и возглавляют ее, имея в активе 9 очков.

Также «Вест Хэм» – единственная английская команда, которая еще не пропускала в еврокубках.

Украинский хавбек лондонского клуба Андрей Ярмоленко вышел на поле в стартовом составе, но не смог отметиться голевыми действиями и получил одну из худших оценок за матч.