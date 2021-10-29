Тренер юношеской сборной: «Металлисту» рано петь дифирамбы»

Нагорняк – о матчах стадии 1/8 финала Кубка Украины

Сергей Нагорняк / Фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины U-18 Сергей Нагорняк поделился мнением о матчах стадии 1/8 финала кубка страны.

Сергей Николаевич, какой матч данной стадии вам больше всего понравился по сюжету?

Я не стал бы выделять какой-то поединок, поскольку мне было все интересно. «Александрия», по сути, вторым составом обыграла «Металлист 1925», «Альянс» едва не прошел «Львов», «Заря» только в дополнительное время смогла выиграть у «Руха», да и перволиговый «Металлист» в интригующей борьбе прошел «Колос»…

Команда Александра Кучера снова сняла скальп с представителя Премьер-лиги. «Металлист» по уровню игры можно считать командой высшего дивизиона?

Харьковчанам еще рано петь дифирамбы. Некоторые игры можно выиграть на эмоциях. Но совсем недавно «Металлист» проиграл одному из аутсайдеров первой лиги. Да, у Александра Кучера есть много хороших исполнителей, но в любом случае для элитного дивизиона они наверняка еще будут укрепляться. Хотя, думаю, ни у кого не вызывает сомнений, что «Металлист» в следующем сезоне будет выступать в Премьер-лиге.

Кубковый турнир теряет свою изюминку, когда из соревнований вылетают представители низших дивизионов?

В какой-то мере, да. Всегда хочется, чтобы было место подвигу. Я, конечно, сомневаюсь, что в 1/8-й ЛНЗ пройдет «Днепр-1», но пока интрига живет. На данный момент имеем двух представителей низших дивизионов. Вполне возможно, что уже в следующем раунде «Металлисту» может попасть «Динамо» или «Шахтер», это будет сильной вывеской для четвертьфинала Кубка Украины.

«Динамо» и «Шахтер» в 1/8 финала не заметили своих соперников?

По большому счету, да. Молодежи трудно соперничать со столь сильными по подбору исполнителей командами. Можно сказать, что «Динамо» играло с фарм-клубом «Шахтера», а «Шахтер» с фарм-клубом «Динамо». Да, во втором тайме «Мариуполь» пытался создать интригу, но класс соперников был несопоставим.

В Кубке Украины «Динамо» и «Шахтер» остаются безоговорочными фаворитами или в этом турнире другие правила?

Я не против, чтобы в этом турнире было как можно больше неожиданных результатов, поэтому противостояния «Динамо» – «Шахтер» жду до финала.

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