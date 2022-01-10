«Ювентус» в меньшинстве вышел победителем из эпической семиголевой перестрелки с «Ромой»
Тренер «Ювентуса» – о тяжелой победе над «Ромой»: «Я потерял 5-6 лет своей жизни»
Туринцы за 7 минут забили 3 гола и чудом выиграли этот матч
07:51
Марко Ландуччи / фото - Getty Images
«Ювентус» чудом победил «Рому» в матче 21-го тура Серии А, забив три гола за 7 минут. Исполняющий обязанности главного тренера «Ювентуса» Марко Ландуччи (из-за дисквалификации Массимилиано Аллегри – прим.) подвел итоги этого поединка. Цитирует специалиста портал Football Italia.
«В этом поединке мы показали характер. Я потерял 5-6 лет своей жизни. Если так будет всегда после побед, то это забавно. Когда ты побеждаешь, все становится намного удивительнее.
Гол Локателли вернул нам энтузиазм, мы смогли переломить ситуацию. Начали со страха, хотели играть в нападении, но пропустили со стандартов. Во второй половине игры нам удалось все изменить».
Напомним, «Ювентус» и ПСЖ не могут договориться о переходе Икарди.
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