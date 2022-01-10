Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Тренер «Ювентуса» – о тяжелой победе над «Ромой»: «Я потерял 5-6 лет своей жизни»

Туринцы за 7 минут забили 3 гола и чудом выиграли этот матч
Футбол Серия А (Италия)
07:51
Тренер «Ювентуса» – о тяжелой победе над «Ромой»: «Я потерял 5-6 лет своей жизни»
Марко Ландуччи / фото - Getty Images

«Ювентус» чудом победил «Рому» в матче 21-го тура Серии А, забив три гола за 7 минут. Исполняющий обязанности главного тренера «Ювентуса» Марко Ландуччи (из-за дисквалификации Массимилиано Аллегри – прим.) подвел итоги этого поединка. Цитирует специалиста портал Football Italia.

«В этом поединке мы показали характер. Я потерял 5-6 лет своей жизни. Если так будет всегда после побед, то это забавно. Когда ты побеждаешь, все становится намного удивительнее.

Гол Локателли вернул нам энтузиазм, мы смогли переломить ситуацию. Начали со страха, хотели играть в нападении, но пропустили со стандартов. Во второй половине игры нам удалось все изменить».

Напомним, «Ювентус» и ПСЖ не могут договориться о переходе Икарди.

 

 

 

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ювентус Рома (Рим)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Моуриньо винит всех, кроме себя: «В «Роме» нет человека с сильным характером. Игроки должны тянуться ко мне, а не я к ним»
Моуриньо винит всех, кроме себя: «В «Роме» нет человека с сильным характером. Игроки должны тянуться ко мне, а не я к ним»
Футбол Серия А (Италия)
10:45
Финал Суперкубка Италии. «Интер» – «Ювентус». Онлайн трансляция
Финал Суперкубка Италии. «Интер» – «Ювентус». Онлайн трансляция
Футбол Серия А (Италия)
10:20
Моуриньо обвиняет игроков «Ромы» после поражения от «Ювентуса»: «В раздевалки есть люди, которые слишком слабы»
Моуриньо обвиняет игроков «Ромы» после поражения от «Ювентуса»: «В раздевалки есть люди, которые слишком слабы»
Футбол Серия А (Италия)
09:22
«Ювентус» в меньшинстве вышел победителем из эпической семиголевой перестрелки с «Ромой»
«Ювентус» в меньшинстве вышел победителем из эпической семиголевой перестрелки с «Ромой»
Футбол Серия А (Италия)
09 января 21:29
Аллегри: «Игры с «Ромой» всегда сложные, Моуриньо хорошо поработал с командой»
Аллегри: «Игры с «Ромой» всегда сложные, Моуриньо хорошо поработал с командой»
Футбол Серия А (Италия)
09 января 14:16
«Ювентус» и ПСЖ не могут договориться о переходе Икарди
«Ювентус» и ПСЖ не могут договориться о переходе Икарди
Футбол Серия А (Италия)
09 января 13:59

Новости: Футбол

Судаков: «Люди сделали для себя такой миф, что Ротань плохой тренер. Но они даже игру не смотрят»
Судаков: «Люди сделали для себя такой миф, что Ротань плохой тренер. Но они даже игру не смотрят»
Сборная Украины
11:17
Суперкубок Испании. «Барселона» – «Реал». Онлайн трансляция
Суперкубок Испании. «Барселона» – «Реал». Онлайн трансляция
В Европе
11:12
Защитник «Дженоа»: «Либо мы сдадимся и останемся в этом д*рьме, либо продолжим работать, пытаясь выбраться»
Защитник «Дженоа»: «Либо мы сдадимся и останемся в этом д*рьме, либо продолжим работать, пытаясь выбраться»
Серия А (Италия)
10:58
Почеттино – о ничьей с «Лионом»: «У нас было много проблем в первом тайме»
Почеттино – о ничьей с «Лионом»: «У нас было много проблем в первом тайме»
Лига 1 (Франция)
10:50
Моуриньо винит всех, кроме себя: «В «Роме» нет человека с сильным характером. Игроки должны тянуться ко мне, а не я к ним»
Моуриньо винит всех, кроме себя: «В «Роме» нет человека с сильным характером. Игроки должны тянуться ко мне, а не я к ним»
Серия А (Италия)
10:45
33-летний экс-игрок сборной Украины отправился на сборы с «Черноморцем»
33-летний экс-игрок сборной Украины отправился на сборы с «Черноморцем»
Украинская Премьер-лига
10:35
Битва за финал. «Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн трансляция
Битва за финал. «Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
10:26
Финал Суперкубка Италии. «Интер» – «Ювентус». Онлайн трансляция
Финал Суперкубка Италии. «Интер» – «Ювентус». Онлайн трансляция
Серия А (Италия)
10:20
Артета объяснил вылет «Арсенала» из Кубка Англии от клуба из Чемпиошипа
Артета объяснил вылет «Арсенала» из Кубка Англии от клуба из Чемпиошипа
Премьер-Лига (Англия)
10:00
Все новости

Популярные новости

Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
2
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Бокс Профессиональный бокс
07 января 22:45
9
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Бокс Профессиональный бокс
05 января 11:30
7
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
04 января 21:22
4
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Бокс Профессиональный бокс
07 января 20:07
9
Все новости