Тренер «Зальцбурга»: «Матч с «Баварией» был шикарным. Мы провели первый тайм так, как хотели»

Европейский гранд лишь на последних минутах вырвал ничью с дебютантом плей-офф ЛЧ

Маттиас Яйссле / Фото - РБ Зальцбург Главный тренер «Зальцбурга» Маттиас Яйссле высказался относительно упущенной победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:1). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA со ссылкой на Sky Austria. Ничья – справедливый результат. Это был шикарный матч, мы отдали все силы. Мы провели первый тайм именно так, как хотели. Во второй же половине мы не лучшим образом переходили из обороны в атаку и наоборот и порой слишком легко теряли мяч. Ранее мнением по поводу игры поделился наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн.

Сергей Стаднюк