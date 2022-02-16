«Эта ставка зайдет во всех вселенных». Прогноз на матч «Зальцбург» – «Бавария»
Тренер «Зальцбурга»: «Мы уже вошли в историю, пробившись в 1/8 финала Лиги чемпионов»
Австрийцы сыграют с «Баварией»
11:32
Фото: AFP
Главный тренер «Зальцбурга» Маттиас Яйссле поделился ожиданиями UEFA от матча с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы понимаем, что нам противостоит, возможно, самая сильная команда мира на данный момент. Конечно, мы явные аутсайдеры. Но мы хотим показать смелый футбол, придерживаться своего стиля. Будет непросто, но мы попробуем.
Мы уже вошли в историю, пробившись в 1/8 финала. Ребята должны подойти к завтрашнему матчу с уверенностью в собственных силах, которую они честно заработали».
Начало матча – в 22:00.
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