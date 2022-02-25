«Зенит» вылетел из Лиги Европы от «Бетиса»
Тренер «Зенита»: «У меня родители живут на Украине, много родственников. Естественно, все волнуются»
Команда вылетела из Лиги Европы
Фото: ФК Зенит
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отсутствие в матче с «Бетисом» Ярослава Ракицкого и войну РФ с Украиной.
Почему не играл Ярослав Ракицкий?
«Первую игру он провел ниже своего уровня. По тренировкам – ему нужно набирать игровую практику, форму.
Вопрос по состоянию – не только по Ярославу. У меня родители живут на Украине, много родственников и знакомых живут там. Наши бразильцы переписываются с бразильцами «Шахтера».
Естественно, все волнуются, тут даже обсуждать нечего. Но ребята сегодня вышли и сделали все что могли».
Что испытали, когда увидели новости? Что изменилось для вас сегодня?
«Конечно, все следят за последними событиями. Судьбы тесно переплетены. Конечно, это мешает, отвлекает. Но в глобальном смысле нет ничего важнее жизни людей. Футбол – важная часть нашей жизни, но не самая важная».
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