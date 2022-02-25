Тренер «Зенита»: «У меня родители живут на Украине, много родственников. Естественно, все волнуются»

Фото: ФК Зенит

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отсутствие в матче с «Бетисом» Ярослава Ракицкого и войну РФ с Украиной.

Почему не играл Ярослав Ракицкий?

Вопрос по состоянию – не только по Ярославу. У меня родители живут на Украине, много родственников и знакомых живут там. Наши бразильцы переписываются с бразильцами «Шахтера».

Естественно, все волнуются, тут даже обсуждать нечего. Но ребята сегодня вышли и сделали все что могли».